Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в январе и феврале 2021 года летал в Вену с женой бортом, который принадлежит структурам подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в расследовании УП «Идентификация Брауна. Тайные встречи и скрытые перелеты Давида Арахамии».



От источников в правоохранительных органах удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что Арахамия во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой. Дважды частным самолетом принадлежащем структурам, связанным с Фирташем.

<iframe width="540" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iYGzJoExjXI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

«Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам Фирташа и сдан в какую-то большую авиакомпанию, в которой количество бортов насчитывает несколько сотен, поэтому это как «убер» вызвать и вы не понимаете, каким самолетом полетите», - заявил политик.



«У меня есть документы, я обещал офрекорд показать истинную причину моего полета туда. Там нет никакой политики или подтекста.

Причина у меня реально серьезная, не хочу говорить на всю страну - это медицинская причина, - утверждает Арахамия. - Тогда был ковидный локдаун. По-другому не получилось вылететь. Я не очень люблю летать частными бортами, потому что это, элементарно, очень дорого. Даже для меня, хотя я довольно состоятельный человек».



Руководитель президентской фракции признает, что перелеты, как оказалось, осуществлялись самолетом из структур Фирташа.

Позже помощник нардепа не в камеру показал бумаги, свидетельствующие о том, что жена Арахамии дважды заказывала у грузинской турфирмы медицинские и услуги, включая трансфер.



Стоимость каждого вояжа в Вену составила 24 тысячи евро.

Оплачивала перелеты, по словам Арахамии, его жена, поэтому этой информации не будет в его декларации.



«Потому что если я сейчас в декларации оплачиваю перелет, должен подать уведомление в НАПК и вся страна, потом во всех новостях пишет: Арахамия куда-то улетел.

Это неправильно... Потому что в результате получаешь негатив на ровном месте», - заявил он.