Телеведущая Ксения Собчак рассказала о последствиях смертельного ДТП со своим участием. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, в настоящее время она уже находится дома - "только оклемалась". У Собчак - сотрясение мозга и многочисленные травмы.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду», - написала Собчак.

«Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - сообщила телеведущая.

Собчак уведомляет, что ехала со своей командой, и ее ассистентка тоже получила сотрясение. После столкновения Собчак потеряла сознание, потом ассистентка перевела ее в другую машину.

По словам Ксении, ей предлагали госпитализацию в Сочи, поскольку когда телеведущая пришла в себя, ей было "очень плохо".

«Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение», - пишет Собчак.

Отметим, что водитель Mercedes (автомобиль, в котором была Собчак) 1981 года рождения при обгоне выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen, после чего тот задел микроавтобус, где находились десять пассажиров. В результате ДТП пассажирка второго автомобиля, женщина 1986 года рождения, скончалась на месте, а водитель (1993 г.р.) и вторая пассажирка (1991 г.р.) получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу. Где вторая пассажирка вскоре скончалась. Водитель находится в тяжелом состоянии. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Напомним, автомобиль с Ксенией Собчак попало в смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека.