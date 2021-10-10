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Причиной крушения самолета с парашютистами в России мог стать отказ одного из двигателей. Пилоты пытались посадить самолет вдали от жилой застройки.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Как заявил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, самолет упал по техническим причинам.

"В 09:05, по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате катастрофы легкомоторного самолета в России погибли 16 человек, еще шестеро пострадали, их доставили в больницу.
ForUm

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