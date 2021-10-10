В Украине зафиксирован случай сибирской язвы. В Тернополе в зооуголке парка "Топильче" погиб пони.

Об этом пишет Госпродпотребслужба ..

Во время исследования патологического материала региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы было установлено заболевание сибирской язвой. На месте происшествия введен карантин.

На территории зооуголка провели дезинфекцию, место, где жил и гулял пони, обожгли огнем. Всех других животных вакцинировали от сибирской язвы, а работникам зооуголка назначили курс антибиотиков.

Жителей города призвали прекратить кормить с рук животных в зооуголке, а также не выгуливать рядом собак, поскольку это может быть опасным.

На территории зооуголка и парка "Топильче" взяли на исследование пробы воды и почвы на наличие спор сибирской язвы.

"На сегодня продолжается наблюдение за здоровьем животных зооуголка. Специалистами ветеринарной медицины принимаются меры в соответствии с планом. За контактными лицами осуществляется медицинское наблюдение", - заявили в Госпродпотребслужбе.