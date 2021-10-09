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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, комментируя возможность лишения депутатского мандата экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заявил, что это зависит от «политического будущего».

Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Разумков спросил у Арахамии, будут ли «слуги» пытаться лишить его мандата.

Сначала Арахамия не ответил, но потом сказал: «В зависимости от того, какое у вас будет политическое будущее. Если вы пришли со Слугой народа… Мне неприятно это обсуждать».

В свою очередь, председатель Рады Руслан Стефанчук заявил, что не может отбирать мандат.

«Я не суд и я не Центральная избирательная комиссия, я не могу отбирать мандат. И инициировать этого не могу», — сказал он.
ForUm

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