Совет ООН по правам человека своей резолюцией впервые признал право человека на чистую окружающую среду, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте ООН.

«... в европейском отделении ООН в Женеве были приняты резолюции о праве человека на здоровую и чистую окружающую среду и о назначении на трехлетний период Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека в контексте изменения климата», - сообщили в ООН накануне.

Резолюции была одобрены на 48-й сессии Совета ООН по правам человека. В одной из них Совет впервые признал, что чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда – это неотъемлемое право человека, а другой – учредил мандат Специального докладчика.

В начале 48-й сессии Совета по правам человека назвали три угрозы планетарного масштаба: изменение климата, загрязнение окружающей среды и разрушение природы. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что это самые серьезные современные проблемы в области прав человека.