также в разделеМир
Полиция назвала причины обрушение дома в Батуми 21
Китай заявил о планах по «воссоединению» с Тайванем 14
Беларусь вводит масочный режим 11
Макрон: Франция не намерена оставаться в Мали 15
Нуланд проведет переговоры в Москве 157
США начнут принимать вакцинированных туристов 8
Facebook извинился за третий за неделю сбой 29
Евровидение-2022: названы дата и место проведения конкурса 62
В Польше заявили о выстрелах со стороны Беларуси 17
Нобелевскую премию мира присудили главреду российской газеты и филиппинской журналистке 32
В Болгарии задержали россиянина и двух литовцев по подозрению в шпионаже 12
Финляндия приостановила прививки молодых мужчин вакциной Moderna 85
Франция после скандала с подлодками возвращает посла в Австралию 14
Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании 19
Рейтинги Байдена резко упали 29
Прокуратура Австрии подтвердила расследование в отношении канцлера Курца 19
Рекордное число россиян считает выборы в Госдуму нечестными 24
НАТО вдвое сократило миссию России в альянсе 260

Совет ООН по правам человека своей резолюцией впервые признал право человека на чистую окружающую среду, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте ООН.

«... в европейском отделении ООН в Женеве были приняты резолюции о праве человека на здоровую и чистую окружающую среду и о назначении на трехлетний период Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека в контексте изменения климата», - сообщили в ООН накануне.

Резолюции была одобрены на 48-й сессии Совета ООН по правам человека. В одной из них Совет впервые признал, что чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда – это неотъемлемое право человека, а другой – учредил мандат Специального докладчика.

В начале 48-й сессии Совета по правам человека назвали три угрозы планетарного масштаба: изменение климата, загрязнение окружающей среды и разрушение природы. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что это самые серьезные современные проблемы в области прав человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
6
Теги