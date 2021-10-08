25-летний житель Волновахского района признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований и в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокурорами в суде доказано, что с июня 2016 по май 2017 правонарушитель участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования «4 танковая рота ОТБ «Дизель», в/ч 08810 АК МО» в должности механика-водителя танка «Т 72Б1».

В частности, злоумышленник воевал против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО и ООС на территории Донецкой области, в Шахтерске и прилегающих районах.

14 сентября 2021 злоумышленника разоблачили при пересечении линии разграничения. Приговор боевик ожидал под стражей.

Суд согласился с безоговорочными доводами стороны обвинения и назначил бывшему танкисту наказание в виде 8 лет лишения свободы.