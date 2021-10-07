В комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности выяснят, почему президент Владимир Зеленский в течение трех месяцев не подписывает принятый закон о военных преступников. Об этом, отвечая на вопрос Радио Свобода, сообщил председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов.

Он говорит, что причины, по которым Зеленский не подписывает и не ветирует закон, ему пока неизвестны.

«Хочу это выяснить. Возможно, там есть какие-то недостатки, о которых мы не знали, и сейчас они всплыли. Поэтому сейчас некорректно давать комментарий, я не знаю полной картины, почему это происходит. Я выясню, это однозначно - и мы определимся. Этот закон, насколько мне известно, нужен, он долго обсуждался. Возможно, есть какие-то недостатки», - сказал Неклюдов.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права» был принят Верховной Радой 20 мая, передан Зеленскому 7 июня, и с тех пор, по Конституции, президент имел 15 дней для того, чтобы подписать или вернуть его с замечаниями.

Радио Донбас.Реалии в течение трех недель ожидает ответа на запрос от Офиса президента.

Депутат Неклюдов – единственный, кто ответил на вопрос, который журналисты задают фракции «Слуга народа» с прошлой среды.

Закон о военных преступниках унифицирует законодательство Украины по международному праву в отношении преступлений против человечности. Его принятие в течение двух лет требовали правозащитные организации, работающие с пленными и заложниками российских гибридных сил на Донбассе.