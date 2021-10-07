В сентябре 2021 транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд куб. м, сообщается на сайте Оператора.

Наибольшие объемы поступили в Словакию – 1,989 млрд куб. м или 61,1% от общих объемов транзита. В Польшу Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) протранспортировал 332 млн куб. м газа, в Венгрию - 742 млн куб. м, в Молдову – 194 млн куб. м.

По данным Оператора ГТС Украины (ОГТСУ), на сентябрь 2021 Газпром бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. В результате, среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в этом месяце снизились до 109 млн куб. м - до минимального объема, согласно действующей транзитной сделке.

«ОГТСУ предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют - Газпром не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистые. ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита. Однако отмечу, что наша ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности вдвое превышают мощности «Северного потока-2», могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС», - отмечает генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Транзит природного газа через Украину за 9 месяцев 2021 составил 32,666 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки составил 119 млн куб. м.

Текущее транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром», заключенное в конце 2019 сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.