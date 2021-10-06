СБУ предотвратила совершению террористических актов в пограничном районе Закарпатской области. Злоумышленники планировали осуществить поджог Генконсульства соседней страны и заказать убийство общественного деятеля, сообщил пресс-центр ведомства.

«Участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене», - говорится в сообщении.

Установлена личность организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ.

СБУ направила материалы уголовного производства в суд. Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника.

По данным следствия, организатором преступления является уроженец Луганской области. Он был завербован представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.

По заданию своих кураторов агент планировал совершение поджогов иностранного дипломатического учреждения, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией и повредить исторический памятник на территории Закарпатья.

Кроме того, злоумышленник подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он «гарантировал» 30 тыс. долл.

Среди других «задач» иностранного агента был также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ предотвратили совершение преступлений и разоблачили их участников.

Следователи органов безопасности направили в суд обвинительный акт в отношении организатора противоправной деятельности по: