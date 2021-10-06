Энергетический кризис в Европе усиливается с каждым днем ​​- промышленность приближается к критической точке, а некоторые энергоемкие предприятия временно закрывают производство из-за слишком дорогого содержания.

Об этом пишет Bloomberg, передает Экономическая правда.

«Цены на электроэнергию и газ почти ежедневно бьют рекорды, а некоторые энергоемкие компании временно прекращают свою деятельность, поскольку они становятся слишком дорогими для работы.

С приближением зимы, когда европейцы начинают включать обогреватели, кризис усилится, что заставляет руководителей принимать жесткие решения», - отмечает агентство.

Сообщается, что немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявил во вторник, что сократит добычу на 20%, чтобы компенсировать рост цен на газ (компания ежегодно сжигает 640 гигаватт-часов природного газа).

«Нет смысла производить аммиак при таком уровне цен. Если правительство не примет меры, неизбежна полная остановка производства», - подчеркнул исполнительный директор компании Петр Сингр.

Кроме этого, в сентябре производитель удобрений CF Industries Holding остановил работу на двух заводах в Великобритании, причина та же - высокие цены на газ.

При этом, австрийская компания Borealis AG и норвежская химическая компания Yara International ASA также сократили объемы производства.

«Этот ценовой шок нельзя недооценивать», - заявил в среду руководитель ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон. «Если его не контролировать, это рискует поставить под угрозу восстановление Европы», - добавил он.

В ЕС добавили, что обозначат меры, включая сокращение налогов и государственной помощи, которые правительства могут использовать для помощи.

В то же время Bloomberg со ссылкой на экспертов подчеркивает, что чем дольше продлится кризис, тем больше вероятность тотального дефицита предложения на энергоресурсы.

Напомним, газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд в почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Кроме того, рекордно высокими являются и цены на уголь. С начала года его стоимость выросла вдвое – до 200 долларов за тонну.