Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что мировая ситуация с COVID-19 до сих пор не находится под контролем. Многие люди ошибочно думают, что пандемия почти закончилась. За прошлую неделе во всем мире зарегистрировали 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 тысячи смертей, а реальные цифры могут быть намного выше.

Об этом рассказала эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове, сообщает УНИАН со ссылкой на издание Le Figaro.

По словам Керхове, ситуация с коронавирусом до сих пор остается плачевной. Пандемия не заканчивается, хотя многие уже считают, что человечество победило COVID-19.

«Ситуация по-прежнему невероятно динамична. И она динамична только потому, что у нас нет контроля над этим вирусом... Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии... Откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу», - указала эксперт ВОЗ.

Керхове рассказала, что в некоторых городах по всему миру переполнены больницы, пациенты гибнут от коронавируса. И пока медицинские учреждения заполняются новыми зараженными, люди на улицах ведут себя так, будто пандемия уже закончилась. Эксперт ВОЗ отметила необходимость вакцинации, ношения масок и соблюдения дистанции.

По словам эксперта, больше всего смертей наблюдается среди людей, которые не были вакцинированы. Одни не имеют доступа к вакцинам, другие же отказываются от прививок и не желают защищать себя от коронавируса. Из-за этого мир потерял шанс быстро победить пандемию, утверждает Керхове.

«Возможность искоренить вирус или даже уничтожить его на глобальном уровне была упущена с самого начала. Она была утеряна именно потому, что мы не атаковали этот вирус на глобальном уровне настолько энергично, насколько это возможно», - заявила эксперт ВОЗ.