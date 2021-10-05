также в разделеРелигия
Епископ УПЦ сравнил религиозную ситуацию в Украине и Черногории 8
Епископ УПЦ рассказал, что захваты храмов сплотили верующих УПЦ 13
На Кировоградщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского 8
Митрополит Антоний рассказал о том, как достичь бессмертия 10
В Киево-Печерской лавре 9-10 октября УПЦ проведет благотворительную книжную ярмарку 12
На Волыни освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 10
Митрополит Онуфрий рассказал, какой должна быть любовь к Богу 12
Священник УПЦ рассказал, какая молитва за умерших самая важная 22
Епископ УПЦ рассказал, каким должен быть современный педагог 14
Митрополит УПЦ объяснил, что значит «идти за Христом» 13
На Виннитчине освятили новый храм УПЦ 19
В УПЦ издали книгу о святом враче Луке Крымском 13
Священник УПЦ рассказал, почему христиане ничего не боятся 12
Врач-священник УПЦ дал 5 советов, как изменить свою жизнь 20
На Одесчине УПЦ передала благотворительную помощь детям интерната 11
Митрополит Онуфрий объяснил, почему колдовство большой грех 12
На Херсонщине освящен новый храм УПЦ 10
УПЦ в Киево-Печерской лавре откроет 9 октября выставку-ярмарку «Покровская» 17

Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии в дар переданы ценные богослужебные старопечатные книги.

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kdais.kiev.ua, переданные церковные реликвии имеют церковно-историческое и музейное значение.

«Во время встречи ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра с наместником Десятинного Рождества Богородицы монастыря Киева епископом Макаровским Гедеоном в Церковно-археологический музей КДА были переданы: Молитвослов с акафистником 1795 года и Минея», - сообщили в КДАиС.

Как сообщалось ранее, Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи музеем такого рода.

К началу ХХ века в коллекции музея находились церковные реликвии от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Предстоятель УПЦ пожертвовал музею предметы из своей личной коллекции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги