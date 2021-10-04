Суд Заводского района Минска назначил гражданину Украины наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со спецконфискацией за участие в протестах после президентских выборов в Беларуси в прошлом году.

Как сообщила Служба информации прокуратуры Минска, 32-летнему гражданину Украины Ф. вменены в вину активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций, а также организация, руководство и совершение порчи имущества в общественных местах.

«Как установлено, Ф. в августе-сентябре 2020 года в ходе несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска вместе с иными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта. Препятствовал нормальной работе предприятий и организаций», - говорится в сообщении.

Кроме того, для публичного выражения неправомерными способами своих общественно-политических взглядов и протеста обвиняемый создал и администрировал Telegram-чат, в котором планировалось и обсуждалось нанесение протестной символики и надписей на различные элементы городской среды.

Выступая в роли организатора, Ф. подыскал и изготовил орудия и средства преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты. Распределил роли исполнителей, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера.

В результате таких действий причинен ущерб на сумму свыше 2,5 тыс. рублей.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.342, ч.4 ст.16 и ст.341 Уголовного кодекса Республики Беларусь Ф. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

По правилам ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении мобильного телефона обвиняемого применена специальная конфискация.

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.