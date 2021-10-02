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Необходимо преображать мыслы, чтобы повлиять на свою жизнь и окружающих.

Фото: скрин видео Ютуб-канала «Украинская Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».

Отец Ростислав считает, что каждый в течение жизни будет должен ответить: создавали в жизни гармонию или сеяли хаос? На что тратили свои силы, которые нам даровал и дарует Господь: во благо или во зло? Вспомнив слова старца Сербской Православной Церкви Фаддея о том, что какие наши мысли, такая и наша жизнь, священник дал пять советов, как изменить качество и силу своей мысли, чтобы положительно повлиять как на свою жизнь, так и на жизнь близких и окружающих.

В первом совете священник говорит, что реальная перемена мыслей и сердца человека может произойти только по Божьей милости. И поэтому нужно постоянно просить Божьей помощи об этих необходимых переменах.

Во втором совете говорится о необходимости постоянно помнить о том, что Бог всегда и везде рядом, видит каждый наш поступок, слышит каждое наше слово и каждую нашу мысль.

Третий совет тоже о том, чтобы помнить, но в этот раз о необходимости всеми силами сохранять мир мыслей и мир души, чтобы ничто и никогда не выводило из равновесия.

В четвертом совете говорится о знании, что Господь постоянно рядом и заботится о нас и обо всем мире. «И мы, как благодарные и любящие дети, должны с радостью исполнять все заповеди и наставления. Обидно, когда видишь людей, которые якобы борются за мир во всем мире, но не имеют мира в своей душе. Начинать надо с себя – тогда действительно сможешь помочь и себе, и тем, кто рядом», – сказал священник-врач.

Пятый совет о том, что каждое слово, которое говорим Господу с просьбой изменить наш мир мыслей, наше сердце, необходимо говорить с верой и благоговением. «Итак, совершая добрую мысль, будем жить по заповедям и просим помощи Божией в нашей метанойе», – подытожил протоиерей Ростислав Валихновский.
ForUm

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