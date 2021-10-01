Сотрудники Государственного бюро расследований задержали одного из заместителей начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области при попытке дать взятку следователю ГБР. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.
В 2020 году работники теруправления Бюро начали расследование по делу о злоупотреблении властью должностных лиц Госгеокадастра Черниговщины, в котором чиновница является одной из подозреваемых.
17 сентября 2021 чиновница предложила 5 тыс. долларов США следователю теруправления ГБР Киева за закрытие уголовного производства в отношении нее.
30 сентября 2021 ее задержали «на горячем» непосредственно во время предоставления взятки следователю ГБР у здания теруправления Бюро в Киеве.
Предварительная квалификация: предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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