Люди, которые получили две дозы вакцины от коронавируса разных производителей, тоже смогут получить COVID-сертификат о прививках. Он будет иметь ту же силу и давать такие же права, как и в случае вакцинацией одним препаратом.

Об этом на пресс-ланче 29 сентября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает hromadske.

По его словам, COVID-сертификат для привитых различными вакцинами будет такой же вид — только в нем будет указано, каким препаратом была сделана первая и вторая прививки.

«Алгоритм в системе настроен, проблем не должно быть. Выезжать за границу так можно, это мировая практика», — подчеркнул Ляшко.