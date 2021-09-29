В Польше за минувшие сутки зафиксированы 1 234 случая инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с конца мая.

Как отметил глава Минздрава Польши Анджей Недзельский в эфире радио Plus, это свидетельствует о пересечении барьера четвертой волны пандемии COVID-19, передает Укринформ.

«Сегодня мы впервые пересекли барьер четвертой волны в тысячу инфицированных», - заявил Недзельский.

Он отметил, что имеет место скачок уровня инфицирования коронавирусом, хотя эта динамика несколько меньше, чем в предыдущие недели.

Недзельский прогнозирует, что в конце октября в Польше будет до 5 тыс. инфицированных коронавирусом.

Впрочем, министр отметил, что эти цифры еще не являются сигналом для очередного введения коронавирусных ограничений. По его словам, сейчас «желтый» уровень пандемической угрозы наблюдается только в трех уездах Люблинского воеводства (граничит с Украиной. - Ред.). В то же время в остальных 377 уездах Польши пандемическая ситуация является нормальной, поэтому пока нет необходимости принимать более жесткие решения.

За минувшие сутки, кроме 1 234 случаев инфицирования СOVID-19 в Польше зафиксированы также 22 летальных случая. С начала пандемии коронавируса в Польше заразились более 2,9 млн человек, умерли свыше 75,6 тысячи.

На сегодняшний день в Польше полностью вакцинированы более 19,3 млн человек, что составляет половину населения страны.