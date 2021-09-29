также в разделеРелигия
На благотворительной ярмарке УПЦ собрали 42,4 тыс грн для пострадавших общин 8
В УПЦ напомнили об опасности политизации церковной жизни 7
Митрополит Антоний рассказал, о чем проповедует Православная Церковь 7
Поможем спасти матушку Екатерину: нужны деньги на срочную операцию 11
В Днепропетровской области освятили новый храм УПЦ 9
Митрополит Климент считает, что закон о переименовании направлен на ликвидацию УПЦ 13
Велопаломники УПЦ за 7 дней преодолеют 700 км из Киева до Святогорской лавры 20
В УПЦ организовали масштабное мероприятие в Лавре к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру 8
В УПЦ издали официальные церковные календари на 2022 год 24
На Киевщине и Житомирщине освящено 3 новых храма УПЦ 49
В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению 14
В УПЦ рассказали о корнях традиции оставлять еду на могиле покойного 35
Митрополит Антоний рассказал, как человеку стать избранным для Царствия Небесного 9
Митрополит УПЦ объяснил, почему Крест - символ победы и спасения 12
Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием 23
В УПЦ рассказали об особенностях социального служения на Закарпатье 10
УПЦ проведет круглый стол к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве 12
УПЦ в Бабьем Яру молились о расстрелянных жертвах и призвали к молитве за всех невинноубиенных 7

Эпидемия коронавируса повлияла на посещение богослужений и стала для Церкви вызовом гораздо более серьезным, чем создание ПЦУ.

Фото: facebook.com/pravoslavie

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в интервью порталу «Православие.Ru» сказал митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

Владыка отметил, что в его епархии оттока прихожан из-за создания ПЦУ не произошло. Однако на посещение богослужений повлияла эпидемия коронавируса и связанная с ней пропаганда против Церкви.

«Вот это был серьезный вызов для Церкви, – сказал митрополит о коронавирусе. – И я думаю, гораздо более серьезный, нежели создание ПЦУ. Потому что здесь такой ментальный вызов. Была такая пропаганда: не ходите в церковь, потому что церковь – источник инфекции. А когда, с какого момента можно будет ходить в церковь? Для современного человека, у которого Бог – это телевизор, такая отрава уже подложена. И сегодня нужна новая миссия, посткоронавирусная».

Архиерей отметил, что даже среди священников есть те, кто боится служить в условиях эпидемии. 

«К сожалению, некоторые священники боятся совершать свое служение. Хотя в истории были случаи, когда духовенство шло к тифозным больным, в холерные бараки. Сейчас этого не требуется от священника. Но еще слава Богу, что на Украине, в отличие от других стран, не запрещали проводить богослужения. В Австрии, например, даже крестить запрещали. А ведь такой запрет, по своей сути, – антихристианский», - сказал митрополит Климент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
9
Теги