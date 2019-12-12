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Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из районных подразделений Управления государственной миграционной службы в Херсонской области на систематическом вымогательстве взяток от иностранных граждан, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от иностранцев за ускоренную легализацию и не выдворение из страны нарушителей миграционного законодательства. Стоимость «услуг» злоумышленника зависела от платежеспособности мигрантов, сложности случая и в среднем составляла $1000.

Задержали чиновника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины рядом с местом работы при получении взятки в размере 20 тыс. гривен от гражданина одной из стран Центральной Азии. Во время обысков по местам жительства и работы, а также в личном автомобиле злоумышленника правоохранители обнаружили еще 34 тыс. в гривн. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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