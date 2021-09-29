Выборы в Бундестаг выигрывают социал-демократы: им удалось обойти своих главных конкурентов (правящий блок действующего канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС) на 1,5%. И кандидат на должность нового главы правительства, кажется, уже начал праздновать победу. «Люди ставили галочку напротив социал-демократов, потому что хотят, чтобы в этой стране сменилось правительство, а следующего канцлера звали Олаф Шольц», — заявил он.

Однако впереди еще длительный процесс формирования коалиционного правительства. Если Шольцу не удастся договориться с другими партиями, то страну может возглавить Армин Лашет, преемник Меркель из ХДС/ХСС. Переговоры о коалиции точно будут непростыми, и пока они не закончатся, действующий канцлер будет у власти.

Так кто же заменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии? И что это смена после ее 16 лет у власти будет значить для Берлина и Киева?

Победители и лузеры

По предварительным результатам, преимущество пока на стороне Социал-демократической партии. Ее 25,7% голосов и 206 мест в парламенте — неожиданно хороший результат для этой политической силы.

ХДС/ХСС со своими 24,1% лишь ненамного отстала. Впрочем, для партии Меркель такой показатель — худший за всю историю существования блока, то есть с 1949 года.

Интересно, что о готовности формировать правительство уже заявили руководители обеих партий.

Хорошие новости на этот раз и для партии «Зеленых» (к слову, самой антироссийской в нынешнем Бундестаге). Они с 14,8% финишировали третьими, и это лучший их результат.

Скандалы, интриги, рейтинги

Нынешние выборы — едва ли не первые за долгое время, в течение которых интрига сохранялась до конца. Не так уж легко было предсказать, что выберут привыкшие к стабильности эпохи Меркель немцы: перемены и обновление курса от «Зеленых» или ту же правящую политическую силу, только с новым главой. А получилось не то, и не другое.

Еще весной этого года опросы демонстрировали убедительное преимущество «Зеленых», однако триумф был непрочным. Их лидер Анналена Бербок потеряла рейтинг из-за скандала с плагиатом в ее книге и не очень честной биографии на сайте Бундестага. К тому же определенная часть сторонников отвернулась от партии после призывов Бербок повысить цены на топливо и ограничить короткие авиарейсы, чтобы соблюсти приоритетный для «Зеленых» экологический курс.

Глава ХДС/ХСС Армин Лашет перед выборами тоже регулярно попадал в неприятности. Например, в июле Лашет оказался в кадре, когда президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер давал пресс-конференцию о наводнениях, из-за которых погибли десятки людей. И все бы ничего, но Лашет в этот момент настолько неугомонно и неуместно смеялся, что с тех пор его рейтинг начал стремительно падать — слишком уж это контрастирует со сдержанностью Ангелы Меркель.

Кроме того, и Лашет, и Бербок довольно слабо проявили себя на телевизионных дебатах.

Безоговорочным лидером стал супернехаризматичний Олаф Шольц — действующий вице-канцлер. За максимальную безэмоциональность в немецкой прессе его даже прозвали «шольцоматом». Теперь именно у Шольца — все козыри на формирование новой коалиции.

Старая новая Германия Шольца

Если Олаф Шольц все же станет новым канцлером, социал-демократы вернутся к власти — через 16 лет после канцлерства Герхарда Шредера. Именно при Шредере Шольц в 2002-м занял пост главы партии. Его политические взгляды целом обусловлены не только окружением, но и местом, где он родился и вырос — в Гамбурге, где позиции социал-демократов исторически сильны.

Но у Шольца есть и немалый опыт работы в коалиционных правительствах Ангелы Меркель. В первом он был министром труда, затем вернулся в родной Гамбург, где был бургомистром, затем — снова в Бундестаг: назначен министром финансов.

Из тройки кандидатов на канцлерство раз Шольца можно считать ближайшим продолжателем традиции Меркель. Он — воплощение определенной стабильной и надежной Германии, пусть не ярким, зато деятельным политиком. В пользу Шольца сыграло то, что ему удалось хорошо показать себя во времена коронакризиса — спасая немецкую экономику в критических условиях. Очевидно, сторонники вспомнили и другие его заслуги — например, то, как он решал жилищную проблему в Гамбурге, построив новые районы.

Помирится ли Шольц с Россией?

Шольц мало говорит о внешней политике, но возвращение к власти социал-демократов может несколько настораживать — в плане германо-российских связей. Тем более, что раньше некоторые представители партии уже предлагали постепенно отменять санкции против России.

К тому же, свою роль может сыграть и уже упомянутый Шредер. Он сейчас возглавляет совет директоров «Роснефти» и всячески лоббирует российские интересы в Германии, что, вероятно, скажется на общей политике социал-демократов. Но следует понимать, что многое зависит прежде всего от того, какой будет коалиция в Бундестаге.

В предвыборной программе социал-демократов есть пункт об общеевропейской внешней политике, в частности в отношении России и Китая. Попытки наладить диалог, мол, пока терпят неудачу, но «в вопросах общей безопасности, разоружения, охраны природы, энергетики и борьбы с пандемиями надо достигать взаимных успехов».

Кстати, о взаимных успехах: партии как Шольца, так и Лашета поддерживают «Северный поток-2» в обход Украины и считают его исключительно экономическим проектом.

Кроме того, в одном из интервью Шольц ссылался на другого своего предшественника, социал-демократа Вилли Брандта — канцлера, который стремился к сближению с СССР. Шольц пользуется его термином «восточная политика» и выступает за ее обновления.

Впрочем, как уверяют эксперты, по основополагающим для Украины вопросам — осуждении аннексии Крыма и военной агрессии России на Донбассе никаких уступок не будет — в этом Шольц столь же тверд, как и Меркель.

Какой будет коалиция?

Лидерам избирательной гонки в любом случае придется формировать коалицию, ведь ни одна из политических сил не получила абсолютного большинства.

Вероятных сценариев два. Первый: социал-демократы, либеральная партия и партия «Зеленых» — с канцлером Шольцем. Вторая: вместо социал-демократов — консерваторы из ХДС/ХСС с главой правительства Армином Лашетом.

Лашет едва ли не более благорасположен к Путину, чем Шольц. Его даже называют Putinversteher, то есть «тот, кто понимает» российского президента.

В 2014-м Лашет выступал против «демонизации Путина» (хотя и признал, что аннексия Крыма была нарушением международного законодательства), а после отравления и ареста российского оппозиционера Алексея Навального показательно избегал любых громких заявлений по этому поводу.

Но больше всего тревог по поводу пророссийскости в немецком политикуме вызывает праворадикальная «Альтернатива для Германии», которая тоже попадет в новый парламент, хотя и с худшим результатом, чем в 2017 году. Но есть и хорошая новость: формировать коалицию с ней точно не захочет ни одна из демократических политических сил.

О коалиции между партиями-победительницами пока не может быть и речи — по крайней мере и Шольц, и Лашет выступают против такой идеи. Но все покажет время: сколько его понадобится для коалиционных переговоров, пока непонятно, но Шольц обещает официально вступить в канцлерские полномочия уже к Рождеству.