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Вакцинация преподавателей в Украине ускорилась. Больше всего привитых педагогов в Киеве и восточных областях.

Об этом рассказала заместитель министра образования Вера Рогова эфире «Завтрака с 1+1», сообщает УНИАН.

По ее словам, на дистанционной форме обучения сейчас находится на четверть меньше школ, чем было на прошлой неделе, когда Украина оказалась в желтой зоне. Продолжить очное обучение смогли только те школы, где было 80% вакцинированного педколлектива.

При этом она указала, что больше всего привитых педагогов в Киеве, а также в восточных областях. Меньше всего - в Винницкой, Одесской области и в западных регионах, где на дистанционке более 40% школ.

«Уровень ответственности наших педагогов очень высокий. Мы говорим о тех областях, которые уже достигают более 80% вакцинации, хотя бы одной дозой. Понятно, что если это будет обязательно, то мы обязаны выполнять нормы законодательства», - отметила Рогова.

Согласно последнему решению правительства, в «красной» зоне будут работать детские сады и начальная школа независимо от уровня вакцинации персонала педагогов, хотя ранее предусматривалось, что это будет возможным при условии вакцинации 100% персонала.
ForUm

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