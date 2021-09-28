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В Херсонской области, в Лазурном, с 4 по 8 октября состоится ХХI Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов Украинской Православной Церкви по работе с молодежью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук архиепископа Ионы, во время конференции Одесская епархия проведет интенсивный тренинг по организации работы с молодёжью на приходе.

Планируется рассмотреть темы: Бумеры, зуммеры, милениалы, или Чем отличается поколение Z от поколения Y и от поколения Х (Особенности современной молодежи); Священник и светская работа; презентация православного направления Международной антинаркотической Ассоциации; «Схема молодежки» на примере конкретного прихода, с учетом усвоенного. 

Форум священнослужителей и общественных деятелей, работающих с молодежью, за 10 лет стал площадкой для общения и обмена опытом молодежного служения представителей всех епархий Украинской Православной Церкви.

Первая конференция состоялась в мае 2011 года в селе Войково Згуровского района Киевской области. С тех пор мероприятия проходили на морском побережье: до 2014 года - в пригороде Севастополя Балаклаве, а затем в Бердянске, Коблево и поселке Лазурное на Херсонщине.
ForUm

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