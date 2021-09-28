В Украине 3,3 тысячи школ находятся на дистанционном обучении. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Вера Рогова, передает Укринформ.

«В пятницу, 24 сентября, у нас было 4600 заведений на дистанционной форме обучения. Сегодня у нас - 3,3 тысячи школ ... За эти три дня мы видим улучшение (ситуации) с вакцинацией наших педагогов. Количество (школ на дистанционном обучении. - Ред.) уменьшается за счет того, что вакцинируются учителя», - сказала Рогова.

По ее словам, лидерами по вакцинации учителей является Киев, Сумская, Луганская, Донецкая и Харьковская области.

Заместитель министра добавила, что больше всего заведений общего среднего образования, перешли на дистанционное обучение, - во Львовской, Винницкой, Одесской, Ривненской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

«Эти области сейчас под пристальным контролем, так как более 40% школ в них учится дистанционно», - отметила Рогова.

Она напомнила, что вакцинация от COVID-19 пока добровольная. В то же время в случае введения красного уровня эпидемической опасности действует требование о стопроцентной вакцинации педагогического персонала для очного обучения. На желтом достаточно 80% вакцинированного персонала хотя бы первой дозой.