Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, обсуждал ли президент Владимир Зеленский возможность появления на Донбассе миротворцев ООН.

Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», передает УНИАН.

«Существуют силы по поддержанию мира под эгидой ООН, но для того, чтобы поддерживать мир, его надо достичь. А для того, чтобы его достичь, надо, чтобы мы действительно сели за стол переговоров непосредственно со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договорились о начале прекращения войны и возвращения наших оккупированных территорий», - считает он.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона выступает категорически против замороженного конфликта.

«И поэтому вопрос «голубых касок», которые могли бы появиться, не обсуждался. И сейчас, я думаю, что мы не на той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос», - отметил глава Офиса президента.