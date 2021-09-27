В Черкасской области киберполиция разоблачила схему изготовления поддельных COVID-сертификатов без прохождения вакцинации.

По данным пресс-службы ведомства, семейная врач совместно со знакомой предлагали гражданам получить международный сертификат о вакцинации от COVID-19 без прохождения такой процедуры.

Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в государственных автоматизированных системах, разоблачили работники отдела противодействия киберпреступности в Черкасской области совместно со следователями Черкасского районного управления полиции и представителями Минцифры.

Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы. Фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от Covid-19.

За 5000 гривен медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры. Однако женщина целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов. В результате медицинская справка не генерировалась в приложении «Дия», а медработница выдавала бумажные Covid-сертификаты, заверенные собственной печатью.

В домах правонарушительниц и в кабинете врача работники полиции провели санкционированные обыски. По результатам изъяты печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами фигурантов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Процессуальное руководство осуществляет Черкасская окружная прокуратура.