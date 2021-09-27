также в разделеСтолица
Вакцинироваться можно еще в одном киевском ТРЦ 12
Ночью в Киеве горел хостел, погиб мужчина 15
В КГГА прокомментировали информацию о якобы приватизации острова на Днепре 22
В КГГА рассказали, будут ли закрывать транспорт в случае локдауна 15
В Киеве за сутки зафиксировано почти 500 новых случаев COVID-19 14
В Киеве определили 16 больниц для приема пациентов с COVID-19 11
В киевских школах откроют пункты COVID-вакцинации 10
Группа таксистов под видом полицейских «кошмарила» наркодилеров в Киеве 15
В Киеве хотят отменить запрет на ночную продажу алкоголя 14
Кличко: Некоторые «соседи» хотят захватить земли Киева 19
Крищенко трудоустроился в КГГА 13
В Киеве – 7 смертей от COVID за сутки 9
Кличко призвал депутатов назначить Крищенко своим замом 12
В трех киевских ТРЦ открыли пункты вакцинации 14
Во время тушения пожара в Гидропарке нашли тело человека 14
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 465 человек, 3 – умерли 11
Пьяное вождение: Судья 1,5 месяца не являлась в полицию 19
У КГГА есть вопросы к Минкульту по поводу Гостиного двора 23

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 135 больных коронавирусом. 5 человек умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 5 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5374 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 232 856», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных коронавирусом и 104 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 36 человек. В общем коронавирус преодолели 219 958 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 29, в Оболонском – 17 в Дарницком и Святошинском районах – по 15 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги