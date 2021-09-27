В Киеве обнаружили за минувшие сутки 135 больных коронавирусом. 5 человек умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 5 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5374 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 232 856», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных коронавирусом и 104 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 36 человек. В общем коронавирус преодолели 219 958 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 29, в Оболонском – 17 в Дарницком и Святошинском районах – по 15 случаев», - отметил Кличко.