также в разделеМир
Франция увеличит вдвое количество доз вакцин для бедных стран 4
Трамп собирается на следующие президентские выборы США 10
Конец эпохи Меркель. Сегодня в Германии проходят парламентские выборы 13
Грузия за три года подаст заявку на членство в ЕС 18
Италия хочет добиться отказа от использования угля по всему миру 18
В США подтвердили первый случай коронавируса у хорька 20
ООН назвала число жертв войны в Сирии 21
Сербия привела армию в боевую готовность на границе с Косово 23
В проливе Босфор попали в аварии два российских корабля 30
Ученые разработали новый способ получения крахмала 30
На МКС впервые отправятся гражданские лица 14
ООН обеспокоена пытками протестующих в Беларуси 25
Финдиректор Huawei выйдет на свободу после трех лет ареста 11
Грузия ждет пятую волну коронавируса 12
Volvo полностью откажется от кожаной обивки к 2030 году 14
Для сдерживающего эффекта: Талибы хотят вернуть казни и отрубание рук и ног 18
Биткойн дешевеет на фоне новостей из Китая 13
В Китае все операции с криптовалютами признали нелегальными 15

Около 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру, и человечество находится близко к ядерному уничтожению. Об этом заявил генесек ООН Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.

«Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира», - написал Гутерриш в своем микроблоге в Twitter.

Накануне бывший китайский посол в ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар на фоне образования нового военного блока США, Британии и Австралии. В рамках договора между странами австралийцы получат атомные лодки. Ранее Китай заявил, что этот факт усиливает ядерную гонку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2925 грн.
10
Теги