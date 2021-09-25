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Верховный Комиссар ООН по правам человека Мишель Башелет заявила в пятницу, что ее тревожат сообщения о “массовых и систематических пытках” протестующих в Беларуси. Об этом информируют в пресс-службе ООН.

Она подчеркнула, что до сих пор продолжаются полицейские рейды против групп гражданского общества и независимых СМИ, а также аресты и уголовное преследование активистов и журналистов по политическим мотивам.

Считается, что более 650 человек находятся в тюрьме из-за их позицию, включая председателя известной правозащитной группы “Вясна”. Госпожа Бачелет отметила, что основной целью белорусских властей было подавление критики и инакомыслия по поводу правительственной политики, а не любая защита закона о правах человека.

Отвечая на заявления Совета, Беларусь заявила, что ее правительство восстановил порядок в стране и “люди работали и вели свое нормальную жизнь”.
ForUm

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