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В ходе работы 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генсек организации Антониу Гутерриш в пятницу, 24 сентября, провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Среди прочего стороны обсудили Украину. Об этом сообщили в пресс-центре руководителя ООН.

"Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество России и ООН по широкому кругу вопросов. Стороны также обменялись мнениями о последнем развитии событий в Афганистане, Ливии, Сирии и в Украине", - указано в сообщении.

При этом пока ни одна из сторон переговоров не раскрыла детали беседы.

Напомним, накануне с Лавровым встретился высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Последний признал существование принципиальных разногласий в позициях ЕС и РФ, в частности относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.
ForUm

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