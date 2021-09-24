Движение Талибан, пришедшее к власти в Афганистане, планирует вернуть ужасные виды наказаний за преступления – смертную казнь, которую приводят в исполнение родственники жертв, а также отрубание конечностей.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на одного из основателей Талибана муллу Нуруддина Тураби.

По его словам, в стране снова начнут казнить убийц и отрубать руки и ноги ворам, как того требуют законы шариата. Однако теперь есть вероятность, что наказывать людей будут не в людных местах, как раньше, передает Украинская правда.

Когда талибы руководили Афганистаном в прошлый раз (в 1996-2001 годах), они практиковали наказания и публичные казни на стадионах и в мечетях. Например, обвиняемым в краже отрубали руки, за ограбление на дороге – ноги, а убийцам стреляли в голову родственники их жертв.

Мулла Тураби заявил, что отрубание рук «очень необходимо для обеспечения безопасности» и имеет «сдерживающий эффект».

«Все критиковали нас за наказания на стадионах, но мы никогда ничего не говорили против их (западного мира – ред.) законов и наказаний... Никто не может нам указывать, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и принимать законы согласно Корану», - сказал он.

Напомним, сотрудницам мэрии афганского Кабула приказали оставаться дома, позволив работу только тем, кого нельзя заменить мужчинами.

Талибы запретили женщинам заниматься спортом.

Также талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который когда-то придерживался строгих религиозных доктрин.

В школах разрешается учиться только парням.