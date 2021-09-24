Двум экс-военнослужащим ВСУ и бывшему сотруднику СБУ Донецкой области заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном группой лиц и участии в террористической организации (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), информирует Офис генпрокурора.

По данным следствия, двое бывших военнослужащих ВСУ и экс-сотрудник СБУ, действуя во исполнение задач главарей террористической организации «ДНР», находясь на должностях так называемых «начальника Харцызского МРО МГБ «ДНР», «сотрудника отдела управления контрразведки МГБ «ДНР» и «военного коменданта военной комендатуры №12 г. Ясиноватая «ДНР», в помещении одной из незаконных тюрем, обустроенной в захваченном боевиками Донецком телецентре, с апреля 2014 по май 2015 жестоко обращались с захваченными гражданами за проукраинские взгляды.

В ходе проведения допросов и незаконного содержания они применяли к мирным жителям пытки – систематически избивали руками и ногами. Также длительное время они удерживали потерпевших в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

В соответствии со статьей 27 раздела I части ІІІ Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, статьи 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения участниками террористической организации «ДНР» жестокого обращения с захваченными украинскими военнослужащими и гражданским населением осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.