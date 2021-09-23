В среду, 22 сентября, депутат венгерского парламента Лоринца Ночо (Nacsa Lőrinc) сообщил на своей странице в Facebook, что его не пустили в Украину, и ему запрещен въезд на 3 года.

Как пишет Infopost, по словам венгерского политика, он вез гуманитарную помощь на Закарпатье и планировал посетить несколько населенных пунктов этого региона. Очевидно, речь идет о местах компактного проживания венгров. В своем посте в Facebook депутат выражает сожаление по поводу инцидента, но подчеркивает, что гуманитарная помощь все же была доставлена в Закарпатье.

В комментарии венгерским медиа Лоринца Ночо отметил, что не знает точно, за что ему запретили въезд, но предположил, что это может быть связано с его выступлением в Страсбурге, или обращением к венграм во время последних местных выборов в Украине в прошлом году.

По данным Infopost, депутат венгерского парламента действительно пытался заехать в Украину через КПП «Вилок – Тисабеч». Ночо предъявил на границе дипломатический паспорт.

Однако в итоге венгерскому политику отказали во въезде и выдали документы с разъяснением, в которых хотя и не указывается конкретная причина отказа во въезде, но информируется, что запрет действует 3 года.

По информации источников Infopost, решение о запрете въезда Лоринца Ночо было принято сразу после местных выборов в Украине. И основанием для этого решения стало вмешательство во внутренние дела Украины, а именно агитация на местных выборах за одну из политических сил (KMKSZ - Общество венгерской культуры Закарпатья, лидер Василий Брензович), что запрещено 57 статьей Избирательного кодекса Украины.