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Вертолет Ми-8 МЧС России обнаружил с воздуха пропавший в среду в Хабаровском крае самолет Ан-26, сообщил Интерфакс со ссылкой на в Главное управление МЧС по региону.

«Самолет обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский», - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации ГУ МЧС, самолет потерпел крушение, так как видны его обломки.

«Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет», - отметили в пресс-службе.

В четверг рано утром вертолет МЧС и воздушное судно Росавиации вылетели на поиски пропавшего самолета. На земле поиски также вели более 70 спасателей и 20 единиц техники.

22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Предположительно, причиной инцидента могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования.  
ForUm

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