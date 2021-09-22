Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по выбору судей в ЕСПЧ рекомендовал Ассамблее отклонить представленные Украины кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ из-за того, что не все они соответствуют необходимым критериям, и попросить Украину подготовить новый список.

Соответствующее сообщение опубликовали 22 сентября, передает Европейская правда.

«Комитет провел интервью со всеми кандидатами 16 сентября 2021 года. Комитет рекомендует Ассамблеи отклонить список, так как не все кандидаты отвечают критериям для избрания судьей Европейского суда по правам человека, и обратиться к Украине с просьбой подать новый список кандидатов», - отмечают в нем.

Руководитель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в комментарии в Facebook подчеркнула, что это еще не окончательное решение.

«Никто пока третий конкурс не проводит. Украинская делегация будет идти по процедуре, для сохранения списка финалистов, который включает двух замечательных кандидатов и кандидатку. Заседание ПАСЕ - на следующей неделе», - прокомментировала она.

Напомним, Украина определила трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека в мае. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.