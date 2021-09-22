также в разделеПолитика
Дуда: Европа продемонстрирует безразличие к безопасности Украины 9
«Ответ будет сильным»: Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира 26
Полиция: Водитель Шефира получил около трех ранений 23
ОП: Исполнитель и заказчики покушения на Шефира не смогут избежать наказания 23
У президента связали нападение на Шефира с борьбой против олигархов 21
Зеленский предложил ввести двойное гражданство для иностранных украинцев 17
Разумков созывает в четверг внеочередное заседание ВР 30
Кулеба ответил на слова Байдена о нежелании начинать новую «холодную войну» 71
Зеленский обсудил с генсеком ООН российскую агрессию в Украине 19
Зеленский: Вопрос о «Железном куполе» еще не решен 14
В «Слуге народа», что соберутся на большое совещание 29
Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН 30
Арахамия: За закон об олигархах есть около 236 голосов 15
СМИ: Зеленский снова проведет в Трускавце тренинг для «слуг народа» 16
В ОП заявили, что Зеленский может вмешаться в конфликт между Разумковым и «слугами» 43
В «Слуге народа» обвинили Разумкова в некомандных действиях 26
Оппозиция против замены спикера парламента Разумкова 34
Польша тоже не признает российские выборы в Крыму 16

Продолжение военной агрессии России требует от международного сообщества поддержки Украину.

Об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сказал президент Латвии Егилс Левитс, сообщает Укринформ.

«Российская кампания военного запугивания Украины продолжается. Это подтверждает необходимость в поддержке международным сообществом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал Левитс.

По его словам, Латвия видит новосозданную Крымскую платформу «важным форматом для поддержки деоккупации Крыму в мировой повестке дня». «Мы призываем к самому широкому возможному привлечению международного сообщества к Крымской платформе», - подчеркнул президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги