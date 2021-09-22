Продолжение военной агрессии России требует от международного сообщества поддержки Украину.

Об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сказал президент Латвии Егилс Левитс, сообщает Укринформ.

«Российская кампания военного запугивания Украины продолжается. Это подтверждает необходимость в поддержке международным сообществом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал Левитс.

По его словам, Латвия видит новосозданную Крымскую платформу «важным форматом для поддержки деоккупации Крыму в мировой повестке дня». «Мы призываем к самому широкому возможному привлечению международного сообщества к Крымской платформе», - подчеркнул президент.