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Террористическое движение «Талибан» направило в ООН документ о назначении своего представителя Мохаммада Сохаила Шахина постоянным представителем Афганистана при ООН.

Назначенный талибами глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки также выразил желание участвовать в прениях высокого уровня в ООН. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил наличие документа от талибов и сообщил, что направил запрос представителей «Талибана» в комитет по проверке полномочий, сообщает УНИАН.

Комитет по проверке полномочий состоит из девяти членов. В текущую сессию в него входят США, Россия, Китай, Багамы, Бутан, Чили, Намибия, Сьерра-Леоне и Швеция.

При этом Хак отметил, что этот запрос ведет к столкновению с Гуламом Исакзаем, послом ООН в Нью-Йорке, представляющим правительство Афганистана, которое было свергнуто в прошлом месяце талибами. В письме талибов говорится, что миссия Исакзая «считается завершенной и что он больше не представляет Афганистан», - сказал Хак.

С 1996 по 2001, когда талибы захватили власть в Афганистане, постпред страны сохранял свои полномочия, так как комитет отклонил заявки талибов на его смещение.

В преддверии Генассамблеи ООН Совет Безопасности продлил работу миссии в Афганистане на полгода. Решение было принято единогласно.

 
ForUm

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