Криптовалюта резко ворвалась в финансовую жизнь всего мира, порождая многочисленные споры — это будущее уже сегодня или мыльный пузырь? Многие украинские депутаты и чиновники выбрали первый вариант и начали активно вкладываться в Bitcoin. Или делать вид, что вкладываются.

Сколько миллиардов гривен в криптовалюте задекларировали отечественные политики и зачем они это делают — в материале hromadske.

Новая любовь украинских чиновников

Недавно Верховная Рада приняла закон о регулировании криптовалют в Украине. Но несмотря на то, что СМИ пестрели заголовками о «легализации криптовалюты», говорить об этом пока рано. В этом материале мы объясняли, что меняет закон.

А пока изменения не вступили в силу, криптовалюта в Украине остается вне правового поля. Но не на 100%. В законе «О предотвращении коррупции» говорится, что госслужащие, депутаты и претенденты на госдолжности обязаны указывать такие активы в своих декларациях.

Благодаря этому можно увидеть, что за последние пять лет любовь украинских чиновников и депутатов к криптовалюте существенно возросла. Если в 2016-м ее задекларировали только 25 человек, то в декларациях 2020 года о наличии таких активов рассказали уже 652 человека, посчитали в Opendatabot.

Больше всего они любят Bitcoin — более 61% всей задекларированной криптовалюты. В общей сложности это 46 351 биткоин, что по нынешнему курсу составляет более 2,2 миллиарда долларов, или почти 60 миллиардов гривен.

Всего же чиновники и депутаты задекларировали примерно 75 млрд грн криптоактивов. В чем причина такой популярности?

«Нарисовать как можно больше»

Криптовалюта становятся все популярнее во всем мире, поэтому тенденция вроде бы и понятна. Но в случае с украинскими чиновниками есть немало сомнений и неприятных аналогий.

Основная проблема — указывать Bitcoin в декларации нужно, но никаких проверок нет (точнее — не было до недавнего времени, но об этом позже). Поэтому декларанты могут использовать это для легализации денег, полученных незаконным способом.

Выглядит все довольно просто — рисуешь себе в декларации определенную сумму в криптовалюте, хоть у тебя ее на самом деле нет, а потом говоришь, что ты эту криптовалюту продал, и вот именно отсюда взялась крупная сумма денег.

«Это действительно главный мотив указать больше виртуальных активов, чем есть у служащего. Это же работает, например, и с наличными», — говорит в комментарии hromadske эксперт по криптоактивам Центра противодействия коррупции Антон Марчук.

В случае с наличными ситуация очень похожа, особенно если речь идет о первом декларировании, то есть когда у чиновников нет предыдущих деклараций. Он может указать любую сумму наличности, которой на самом деле не существует, с расчетом на то, что в будущем она появится (незаконным способом, то есть благодаря коррупции), и происхождение этих денег надо будет как-то объяснить.

После введения электронных деклараций тогдашний нардеп Сергей Мельничук задекларировал триллион гривен наличными, как он объяснил, чтобы привлечь внимание к тому, что декларации «легализуют коррупционные деньги».

Криптолидеры

В случае с криптовалютой лидером по декларированию космических цифр стал экс-депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов. Он указал в своей декларации 18 тысяч биткоинив. Это около 850 миллионов долларов, или более 22,8 миллиарда гривен. Для сравнения, бюджет Днепра на 2021 год — 13,6 миллиарда гривен.

Отец Мишалова, Дмитрий — один из самых известных бизнесменов Днепра. Как отмечает YouControl, он возглавляет бизнес-группу семьи Мишаловых, которая прежде всего занимается строительством и недвижимостью. В частности, его компания за 100 миллионов долларов построила перед Евро-2012 крышу для киевского стадиона «Олимпийский», напоминают «Наши Деньги».

Однако даже с таким бизнесом эта сумма в биткоинах не выглядит реалистичной. Как мы уже говорили, это около 850 миллонов долларов, но при этом Мишаловых нет в топ-100 списка Forbes. Замыкает рейтинг Александр Слободян с активами в 130 миллионов долларов, то есть активы Мишалова оцениваются в меньшую сумму. Что об этом говорят в самом Forbes — расскажем чуть позже.

Тем не менее никаких проверок бывший депутат из Днепра не проходил, поэтому нельзя утверждать, что он солгал в декларации. Остается поверить в его пророческий гений, который подсказал бизнесмену накупить Bitcoin, когда те стоили всего лишь несколько долларов.

То, что начинается на «бит-»

Вторым в списке идет первый секретарь посольства Украины во Вьетнаме Петр Ленский, который задекларировал 3174 своих биткоина и 3354 — супруги (всего 6528). В отличие от Мишалова, он указал дату, когда у них появилась криптовалюта — 20 сентября и 16 августа 2020 года соответственно. А также стоимость — 428 и 469,5 тысяч гривен соответственно.

Но если у вас есть «Гугл», несложно посчитать, что более 3 тысяч биткоинов стоят куда больше — миллионы долларов, а не тысячи гривен. Понять, что это за такой Bitcoin для (относительно) бедных, удалось с помощью второй, исправленной декларации Ленского, где легким движением руки «биткоины» превратились в «битбоны».

Сайт Coinmarketcap, который показывает курс 6677 видов криптовалют, о битбонах ничего не знает. Впрочем, така криптовалюта (Bitbon) все же существует, ее официальный сайт расположен на российском домене, а текущий курс — 21,3 доллара, если верить сайту Bit.trade. В то время, когда у Ленского появилась эта криптовалюта, она стоила 9 долларов, по тогдашнему курсу это было 800 тысяч грн, а не 428, указанных в декларации. Но все же эти цифры куда ближе к истине, чем в случае с биткоинами.

Правда, интересно: купив битбоны в августе-сентябре 2020 года и задекларировав их в феврале 2021-го, Ленский только в начале марта (когда подал исправленную декларацию) понял, что у него не биткоин, а нечто «чуть-чуть» другое? И это очень яркий пример, как исправление всего лишь трех букв кардинально меняет стоимость виртуального кошелька чиновника.

Две с половиной тысячи «майбахов»

А вот братья Урбанские — один депутат Верховной Рады (Анатолий), другой Одесского облсовета (Александр) — демонстрируют чудеса дальновидности, стабильности и пример раскладывания яиц по разным корзинам.

В декларации за 2016 год Александр Урбанский указал 5328,1217 биткоина, причем отметил, что владел ими еще до начала работы депутатом 8-го созыва парламента (а это 2014 год). Однако в декларации за 2015-й он почему-то свою криптовалюту не указал.

В декларации за 2017 он указал еще одну криптовалюта — биткоин кэш, причем ровно столько же (5328,1217), сколько и «традиционных» биткоинов. И вот с тех пор в каждой своей декларации Урбанский указывает именно эти суммы двух видов криптовалюты.

У его брата история абсолютно аналогичная — в декларации за 2016 год указаны биткоины, которые якобы появились еще до работы депутатом, хотя в декларации 2015 года их нет. И точно так же в 2017 году добавляется еще биткоин кэш. Разница только в сумме, у Анатолия Урбанского криптовалюты поменьше — по 4256,3278 обоих видов.

Оба политика представляют партию «За будущее», которая с подачи президента получила второе название — «За майбах». На сайте Mercedes можно узнать, что Maybach GLS стоит от 160 тысяч евро. Так вот, если сложить криптовалюты братьев Урбанских (а это более 450 миллионов долларов!), можно купить 2,5 тысячи «майбахов».

К слову, братьев Урбанских тоже нет в топ-100 Forbes. Похоже, эксперты журнала не очень верят в задекларированное чиновниками криптобогатство.