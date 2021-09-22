В рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов.

«Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия», - отметил Зеленский.

Президент передал генеральному секретарю ООН список почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Гутерриша содействовать в освобождении заключенных.

Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуацией безопасности на Донбассе.

«Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия, обстрелы украинских позиций продолжаются», - сообщил Зеленский.

Глава государства рассказал генеральному секретарю ООН об итогах саммита Крымской платформы и отметил, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку работы этой инициативы со стороны Организации.

«Достижение конечной цели Крымской платформы - возвращение Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН. Считаю, что способствовать выполнению решений Крымской платформы является обязанностью Организации», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил весомую роль генерального секретаря в обеспечении эффективной координации в ООН имплементации двух важных для Украины резолюций Генеральной Ассамблеи по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова.

Собеседники обсудили участие Украины в операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

«Важно, что более 300 украинских «голубых касок» выполняют задачи в шести операциях ООН по поддержанию мира. Украина будет продолжать вносить вклад в общее дело укрепления международного мира и безопасности», - подчеркнул президент.

Зеленский положительно отметил вхождение Украины в десятку стран - крупнейших поставщиков товаров и услуг для нужд Секретариата ООН.

«Мы готовы наращивать наше участие в поставке товаров и услуг, в том числе для операций по поддержанию мира, в ИТ-сфере и поставках продовольствия. Многие украинские компании способны поставлять качественные товары и услуги по конкурентоспособным ценам», - сказал глава государства.

Зеленский пригласил генерального секретаря ООН Гутерриша с визитом в Украину.