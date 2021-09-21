СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Злоумышленник был задержан военнослужащими ООС при попытке скрыто пересечь линию разграничения, сообщил пресс-центр ведомства.

В ходе досудебного расследования контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, причастного к обстрелам позиций украинских военных.

По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.

Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.