Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся избежать локдауна.

Об этом он заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV, передает УНИАН.

Кличко отметил, что Киев сейчас является лидером по вакцинации в Украине. Сейчас вакцинировано более 1,6 миллиона человек, а более 800 тысяч из них - уже двумя дозами.

Поэтому, по его убеждению, именно это должно позволить столице избежать локдауна.

Ранее сообщалось, что уже с четверга комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введет по всей Украине желтый уровень эпидопасности.

Напомним, с 20 сентября в Украине начали действовать новые карантинные нормы.

За сутки 20 сентября в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в Киеве – 399.