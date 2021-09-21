Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся избежать локдауна.
Об этом он заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV, передает УНИАН.
Кличко отметил, что Киев сейчас является лидером по вакцинации в Украине. Сейчас вакцинировано более 1,6 миллиона человек, а более 800 тысяч из них - уже двумя дозами.
Поэтому, по его убеждению, именно это должно позволить столице избежать локдауна.
Ранее сообщалось, что уже с четверга комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введет по всей Украине желтый уровень эпидопасности.
Напомним, с 20 сентября в Украине начали действовать новые карантинные нормы.
За сутки 20 сентября в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в Киеве – 399.
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