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За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой.

По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась, говорится в сводке штаба.

Вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия, 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Пытаясь спровоцировать ответ ВСУ, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка.

Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие – минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.

У Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минометы 120 калибра.

Потерь среди украинских защитников нет.
ForUm

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