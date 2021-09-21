За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой.
По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась, говорится в сводке штаба.
Вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия, 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Пытаясь спровоцировать ответ ВСУ, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Новозвановка.
Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие – минометы калибра 120 мм.
В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.
У Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.
Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.
В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные минометы 120 калибра.
Потерь среди украинских защитников нет.
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