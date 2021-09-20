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Российский Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа», свидетельствуют итоги аукционов бронирования на октябрь, сообщает Интерфакс.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций Газпрома.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам (раньше на аукцион выставлялся только один). На газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, и еще 5,2 млн куб. м в сутки - на ГИС «Сохрановка». Все они остались невостребованными.

У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы текущего года Газпром регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки), и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн куб. м в сутки).

На сентябрь ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн куб. м в сутки на ГИС «Суджа», из которых были забронированы лишь 650 тыс. куб. м в сутки.
ForUm

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