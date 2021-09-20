Регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на более чем 90%, это соответствует графику и ожидаемым показателям. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

«Подготовка к отопительному сезону находится в фокусе внимания правительства, в том числе Министерства развития общин и территорий Украины. В первую очередь должны говорить о физической готовности. По данным органов местного самоуправления, она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику», - отметил Чернышев.

Глава Минрегиона остановился и на других направлениях подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе и финансовых аспектах деятельности предприятий теплоснабжения.

«Цена газа на мировых рынках практически ежедневно меняется. Поэтому в процессе подготовки к отопительному сезону важным является заключение долгосрочных договоров между предприятиями ТКЭ с ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг». Газовая компания предложила одну из самых низких цен на рынке - 7420 грн за тыс. куб. м (с НДС и без других надбавок) в рамках объема I «Фиксированный». Поэтому тарифы на отопление и горячую воду повышаться не должны. Каждый день в Минрегионе проводим встречи с главами городов и руководителями областных госадминистраций. Они касаются как физической подготовки, так и тарифной политики», - подчеркнул Министр.

Заметим, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставленоы органам местного самоуправления.