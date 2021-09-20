20 сентября глава подконтрольного России избиркома Крыма Михаил Малышев объявил результаты крымского голосования на выборах в Госдуму России.

Согласно его информации, во всех трех крымских округах (Симферопольский, Керченский, Евпаторийский) в лидерах - правящая партия «Единая Россия», сообщает Крым.Реалии.

При этом явка составила 49,75%, утверждает он.

Так, «Единая Россия» в Крыму набрала 63,33% голосов, КПРФ - 9,15%, ЛДПР - 7,75%, «Справедливая Россия - Патриоты за правду» - 5,93%, «Новые люди» - 3,96%.

В одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России» - Алексей Черняк (49,37% голосов, Симферополь), Константин Бахарев (63,6%, Керчь), Леонид Бабашов (58,17%, Евпатория).

Как отмечает сайт «Крыминформ», по сравнению с 2016 годом, «Единая Россия» ухудшила свои показатели в Крыму. Пять лет назад за партию власти проголосовали в Симферопольском округе 68,6%, Керченском - 74,3%, Евпаторийском - 75%. Явка была ниже на 0,6%.

Утром 20 сентября в ГАС «Выборы» (российская государственная автоматизированная система - КС) опубликовали первые результаты выборов в российскую Госдуму по результатам голосования в Крыму. Согласно этим данным, лидировала партия «Единая Россия».

Выборы в Госдуму России проходили с 17 по 19 сентября, голосование также было организовано на территории аннексированных Крыма и Севастополя. К голосованию на российских выборах были вовлечены и жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которым выдали ранее российские паспорта.

17 сентября МИД Украины выразил решительный протест из-за организации и проведения Россией выборов на территории Крыма и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 33 кандидатов от оккупированного Донбасса и Крыма в Госдуму России.

СНБО обещает ввести санкции против всех членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов и наблюдателей в Крыму и на Донбассе на выборах в Госдуму России.

Россия считает Крым территорией России и, как заявил в 2016 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «не принимает во внимание» реакцию международного сообщества на факты проведения выборов на аннексированном полуострове.