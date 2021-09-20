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В среду, 22 сентября, в Украине может выпасть первый снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит максимально только +7-12 градусов. Немного теплее - на юге, Луганской, Донецкой, в Днипре с районами, +12-18 градусов. Холодные ощущения усиливать северо-западный ветер с сильными порывами, осторожно под деревьями и билбордами», – отметила она.

По словам Диденко, стареющий циклон еще будет посылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковской области. На остальной территории Украины, а это юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны.

«В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже при низкой температуре воздуха, возможен снег! В Киеве пока без снега, к счастью, однако холодно. В ближайшие сутки температура воздуха минимальная опустится до +4-5 градусов, а днем ​​повысится лишь до +7-9 градусов. В столице во вторник будет задувать порывистый ветер западного направления. Возможен небольшой дождь», – подчеркнула синоптик.

В то же время она отметила, что в следующие выходные в Украине существенно потеплеет.
ForUm

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