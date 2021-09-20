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Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков «международными наблюдателями» на выборах в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, сообщает «Европейская правда».

«Иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на временно оккупированных территориях Украины. Более того, по нашей информации, наши партнеры предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова», - заявил Николенко.

В МИД заявили, что рассматривают приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу.

«Они никого не представляют, кроме себя. Эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс», - отметили в министерстве.

На выборы в Крыму приехали бывший депутат парламента Франции Мишель Вуазен и депутат Национального собрания (нижняя палата парламента) Жером Ламбер.

В Россию на выборы приехали представители Франции из крайней правой фракции Европарламента «Идентичность и демократия» Жан-Лен Лакапель, Тьерри Мариани и Эрве Жювен. Они, в частности, отличились поездкой в ​​Крым на референдум по изменениям в Конституцию РФ летом 2020 года (за что недавно попали под санкции Украины) или на выборы в Казахстан.

В июне Европарламент наказал их за участие в фейковых миссиях наблюдения за выборами или референдумами. Внесение в черный список означает запрет на участие в официальных миссиях Европарламента для наблюдения за выборами до конца текущего года.

 
ForUm

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