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Бразильского футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) вновь перевели в палату интенсивной терапии. В клинике "Альберт Энштейн" заявили, что новой информации о состоянии спортсмена у них нет.

Об этом сообщает телеканал ESPN Brasil.

По данным телеканала, Пеле перевели в реанимацию из-за кислотного рефлюкса - попадания кислоты из желудка в пищевод. В клинике, где находится футболист, заявили, что новых данных о его состоянии у них нет.

В этом месяце 80-летнему бразильцу удалили опухоль толстой кишки, и он остался в больнице для дальнейшего наблюдения. Во вторник его выписали из отделения интенсивной терапии.
ForUm

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