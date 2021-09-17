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Житель села Синевир Закарпатской области добился компенсации за моральный вред, причиненный односельчанкой, которая его обматерила, сообщает Zaxid.net со ссылкой на текст судебного решения.

В мае между соседями произошла перепалка, и женщина оскорбила истца нецензурными словами на глазах у других селян. Мужчина решил заявить на поведение односельчанки и подал против нее иск в суд.

Житель села Синевир просил взыскать с женщины моральную компенсацию в сумме 25 тысяч гривен.

Потерпевший утверждал, что после ссоры с односельчанкой «стал чувствовать себя беспокойно в психологическом отношении», постоянно нервничал, испытывал дискомфорт в общении с соседями, которые напоминали ему о конфликте.

Судьи иск потерпевшего удовлетворили частично – заставили оплатить только 1 тысячу гривень компенсации. Кроме того, ответчице приказали оплатить судебный сбор в размере 3,3 тысячи гривен.

Женщина появляется в суде уже не впервые. Ранее ее уже штрафовали за мелкое хулиганство.

Обвиняемая имеет право обжаловать решение в апелляционном суде в течение 30 дней.
ForUm

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