Киевский апелляционный суд отставил экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского под круглосуточным домашним арестом. Он подозревается в похищении и главы компании "Нефтегаздобыча".

Отмечается, что суд рассмотрел апелляционные жалобы прокурора и адвокатов Рудьковского на решение Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 года, которым ему была изменена мера пресечения с домашнего ареста в определенный период суток на круглосуточный домашний арест до 29 сентября 2021 года.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры - без удовлетворения», - уточнили в пресс-службе.

В суде напомнили, что экс-министр подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 ч.2. ст.127 (пытки), ч.3 ст. 27 ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины.

Как сообщалось, 25 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители раскрыли похищение бывшего руководителя частной газодобывающей компании «Нафтогазвыдобування», народного депутата Семинского. В рамках производства уведомлены о подозрении пять лиц, причастных к указанным преступлениям по ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Экс-министру транспорта и связи (2006-2007 гг.) Николаю Рудьковскому вручили подозрение как организатору похищения главы «Нафтогазвыдобування», народного депутата Семинского. Подозрение выдвинуто по ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 ч.2. ст.127 (пытки), ч.3 ст.27 ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставное ДТП, после чего схватили его и в течение трех лет удерживали. После похищения руководителя «Нафтогазвыдобування» между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.